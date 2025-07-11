“疑似親子バディ”斎藤工×永尾柚乃の奇妙な逃亡劇を描く、巻き込まれ型ヒューマンミステリー『誘拐の日』。7月8日（火）に衝撃のスタートを切った同ドラマの初回見逃し配信再生数が、3日間で106万回を突破した（※TVer DATA MARKETINGにて算出 期間：7月8日〜7月10日）。【映像】永尾柚乃、驚異の異国語長ゼリフに「発音流暢すぎる」「8歳の子が覚えられるセリフ量じゃない」この記録はテレビ朝日のゴールデン帯のドラマとしては