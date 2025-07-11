大自然のマイナスイオンで癒されたり、ご当地ひんやりグルメを味わったり。食べて、見て、体験できる、この夏行きたい東日本の道の駅をご紹介！■道の駅 にしじま和紙の里 かみすきパーク（山梨県身延町）今年4月オープン。美しい自然と伝統産業が共存する身延町。近くには身延山久遠寺や本栖湖なども。館内では伝統工芸・西嶋和紙の紙漉すき体験ができ、地元食材の味を楽しめるレストランでは食文化にも触れられる。直売所では新