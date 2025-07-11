【モデルプレス＝2025/07/11】女優の土居志央梨が10日、自身のInstagramを更新。NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年前期）で共演した女優の伊藤沙莉と森田望智との3ショットを公開した。【写真】伊藤沙莉ら「虎に翼」キャスト、舞台裏で密着◆土居志央梨、伊藤沙莉＆森田望智と再会「第51回放送文化基金賞」ドラマ部門で、日本初の女性弁護士である三淵嘉子さんをモデルに描いたリーガルエンターテインメント「虎に翼」が最優秀