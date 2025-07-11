【モデルプレス＝2025/07/11】女優の有村架純が10日、自身のInstagramを更新。「ティファニー銀座」オープニングイベントに参加したドレス姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】有村架純、美背中大胆見せドレス姿◆有村架純、エレガントなドレスで美背中披露有村は「ティファニー銀座のオープニングパーティーに伺いました」とイベント参加を報告。「ティファニーを彩る数々のジュエリーに思わず声が漏れていくのでした」と