大自然のマイナスイオンで癒されたり、ご当地ひんやりグルメを味わったり。食べて、見て、体験できる、この夏行きたい西日本の道の駅をご紹介！■道の駅 ごまさんスカイタワー（和歌山県田辺市）高野龍神スカイラインの中間、標高1282mに位置。護摩木を積み上げた独得の形の展望塔は高さ33m。しいたけ節、柚果汁など、地元素材を使ったお土産も。展望塔からは大台ヶ原、大峰山などの美しい山並みが望める。■道の駅 よかわ（兵庫県