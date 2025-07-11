7月13日（日）に福島競馬場で競馬のG?レース「七夕賞」が開催されます。競馬好きの小野聡子気象予報士による天気予報とレース予想をお伝えします。レース当日の天気は？小野気象予報士が解析したレース当日の7月13日(日)の予想天気図を見ると、福島県がある東北地方は沖縄付近にある低気圧から離れており、晴れる予想です。湿度も高く、かなり蒸し暑くなりそうです。福島競馬場のある福島市は周囲を山に囲まれた盆地で、夏の晴れた