【第105話】 7月11日 公開 価格：100ポイント 【拡大画像へ】 オーバーラップは7月11日、マンガ「サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話」第105話「アネスト共和国」をコミックガルドにて公開した。価格は100ポイント。 「サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話」は魔王軍の四天王に選ばれてしまったサラリーマン・ウチム