中国のLumi United Technologyは7月10日に、lotスマートホームデバイスブランド「Aqara」から、屋内外で利用可能な高画質・高性能スマートカメラ「スマートカメラG100」をAmazon.co.jpにて先行発売した。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格は5480円。●Appleの「HomeKit Secure Video」に完全対応「スマートカメラG100」は、米Appleの「HomeKit Secure Video」に完全対応し、通話やAI認識（荷物・顔など）を「Apple Home