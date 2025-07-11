第29回釜山国際映画祭コリアンシネマトゥデイパノラマ部門に正式出品された韓国映画『Somebody（英題）』が、『侵蝕』の邦題で9月5日より新宿ピカデリーほかにて全国公開されることが決定した。 参考：『キング・ザ・ランド』の少女時代 ユナから『ドリーム』のIUまで注目のK-POP出身女優 本作は、“侵す者”と“侵される者”の絡み合う関係の深層を暴き出していくサスペンススリラー。少女時代のユリこ