◇第107回全国高校野球選手権東東京大会2回戦二松学舎大付11―1足立学園（2025年7月11日神宮）今春センバツ出場の二松学舎大付が12安打で11点を奪い、5回コールドで2回戦を突破した。3回に8安打と3四球、さらに足も絡め、打者15人の攻勢で一挙10点を奪った。先発の小高稜真は5回4安打1失点に抑えた。今大会ノーシードに挑む二松学舎大付は開会式直後の1回戦に続いて2勝目。次戦は13日に江戸川球場でシード校の大東大