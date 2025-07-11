ジー・スリーホールディングス [東証Ｓ] が7月11日大引け後(16:00)に決算を発表。25年8月期第3四半期累計(24年9月-25年5月)の連結経常損益は2億2400万円の赤字(前年同期は2億8400万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(3Q)の連結経常損益は4700万円の赤字(前年同期は1億0600万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-257.5％→-8.8％に急改善した。 株探ニ