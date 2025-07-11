■7月15日（火）～21日（月）の運行情報を発表 【写真を見る】山形新幹線7月15日（火）～21日（月）運転計画を発表チケットは12日（土）午前5時に販売開始JR東日本 山形新幹線の新型車両E8系がトラブルを起こし単独運転を取りやめていることでダイヤが乱れている問題に絡み、JR東日本は11日、7月15日から21日までの運行情報を発表しました。JR東日本のホームページから確認できます。 なお、7月1