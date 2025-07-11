ＦＩＸＥＲ [東証Ｇ] が7月11日大引け後(16:00)に決算を発表。25年8月期第3四半期累計(24年9月-25年5月)の最終損益(非連結)は11.9億円の赤字(前年同期は3.5億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した6-8月期(4Q)の連結最終損益は4.5億円の赤字(前年同期非連結は1.9億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(3Q)の