◇第45回日米大学野球選手権日本ーアメリカ（11日、ハードオフエコスタジアム新潟）ここまで2戦2勝と幸先のいい日本代表は、この日もオーダーをいじらずに3戦目を戦うことになりました。9日の試合ではエラーで出塁はしたものの、ヒットが出ていない4番の立石正広選手は試合前練習で、しっかりスイングを確認していました。アメリカ代表には2026年のドラフト全体1位の候補にも名前が挙がっている大型内野手のロック・チョロウスキ