明日12日の大阪・関西万博会場では、ブルーインパルス飛行予定の15時ごろは大体晴れる見込みです。近畿全般でも夏空が広がりますが、山沿いを中心に夕立の発生する所があるでしょう。明後日13日は、山沿いだけでなく市街地でも、雨や雷雨の所がある見込みです。明日12日近畿は山沿いを中心に夕立の所も明日12日の近畿地方は、高気圧に覆われて夏空が広がる見込みです。大阪・関西万博会場でも、ブルーインパルス飛行予定時刻の15