◇第45回日米大学野球選手権（11日、ハードオフエコスタジアム新潟）大学侍ジャパンに選ばれた國學院大の緒方漣選手は堅守が売りの内野手。実は侍ジャパントップチームの井端弘和監督の中学の後輩なんです。「井端さんとは高校春のジャパン合宿の時に初めてお会いして、お話しさせてもらいました。そのときに『右投右打だし、中学校一緒なら本当の井端2世だな』と声をかけてもらって、すごくうれしかったです」平塚で行われた直前