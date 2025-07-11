お笑いタレント、あばれる君（38）が11日、東京・上野の国立科学博物館でアンバサダーを務める「氷河期展人類が見た4万年前の世界」（7月12〜10月13日）の発表会見に出席した。氷河期は6万年から2万年前の時代で、今回は日本で初めてネアンデルタール人とクロマニョン人の頭骨が展示される。白のタンクトップに迷彩柄のパンツ姿で登場したあばれる君は、アンバサダー就任に「非常に光栄です。歴史が大好きなので、目で見て文字で