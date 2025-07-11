14日(月)夜〜16日(水)頃は低気圧や前線の影響で、西日本〜東日本の太平洋側、沖縄・奄美を中心に大雨。東海や関東では警報級の大雨のおそれも。土砂災害や低い土地の浸水などに注意。15日(火)と16日(水)は太平洋側を中心に風が強く、荒れた天気に。12日(土)と13日(日)の天気天気急変に注意明日12日(土)と13日(日)は晴れ間が出る所が多いですが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定です。関東から九州では、所々でにわか雨や雷