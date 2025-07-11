元事務局長がコカイン所持で逮捕された公益社団法人「日本駆け込み寺」（新宿区歌舞伎町）は7月11日、東京都から取消と返還を命じられた補助金をめぐり、異議申し立てをする考えを明らかにした。前代表理事の玄秀盛さんは同日の会見で「払える根拠がない」「支払えない」などと述べた。また、他にも複数の補助金や寄付が逮捕によって打ち切られたとして、元事務局長に対して損害賠償をもとめていくという。●補助金の交付決定と返