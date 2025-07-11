◇全国高校野球選手権兵庫大会2回戦東洋大姫路9―2高砂（2025年7月11日ウインク姫路）高砂は今春選抜出場校の東洋大姫路に7回コールド負けを喫した。先発した背番号10の左腕・幸田柾輝（3年）が4回1/3を9安打5失点。打線は東洋大姫路のエース右腕・木下鷹大（ようた＝3年）に9安打を浴びせたが、要所を抑えられた。幸田は初回を3者凡退に抑えるなど1巡目はうまく封じたが、打線が2巡目に入った3回に捕まった。1死から1番