サードウェーブは、全国のドスパラ店舗、および通販サイトにて、『ドスパラ決算大還元SALE』を2025年7月11日から開始した。セールでは、期間中対象パソコン購入時に利用できる最大15,000円引きクーポンを配布。クーポンは、セール詳細ページ、または対象パソコン販売ページにて入手できる。期間は、通販が2025年7月11日11時から同31日10時59分まで。店舗が2025年7月11日開店から同30日閉店まで。