11日、東京消防庁管内では熱中症で6人が救急搬送されました。東京消防庁管内で11日午後3時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で31歳から96歳までの男女6人でした。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。