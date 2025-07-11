再結成が話題となっているロックバンド「オアシス」のリアム・ギャラガーとノエル・ギャラガーは、再結成ツアー「Oasis Live ’25」に向けて、ストロー発声法を取り入れ、歌声のコンディション維持に努めている。過去に声の問題を抱えた経験のある２人は、ソールドアウト公演の舞台裏に大量の紙ストローを常備し、毎回ステージ前に声帯のウォームアップを行っているという。