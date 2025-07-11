瀬戸内海歴史民俗資料館高松市亀水町 2024年12月に国の重要文化財に指定された高松市亀水町の瀬戸内海歴史民俗資料館で、８月29日と30日、「れきみんナイトミュージアム」が開催されます。 瀬戸内海を見下ろす高台に位置する建物をライトアップし、敷地内の灯台にあかりを灯します。 石材を積んで自然との調和を図っている建物の特徴を生かし、瀬戸内の夕涼みを感じられる空間をつくります。ドリンクメニュ&#125