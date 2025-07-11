俳優の佐藤隆太が１１日、西宮市内で主演舞台「明日を落としても」（１０月１１〜１６日・兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール）の取材会に出席した。六甲山の麓の老舗旅館を舞台に、阪神・淡路大震災が発生した１９９５年と、３０年後の今を巡り、当たり前に生きる大切さを描く。２５歳と５５歳を行き来しながら役を演じる佐藤は「（役が）自分と似ているところが多いな、と感じました。大人になりきれないというか、ど