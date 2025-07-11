2025年7月9日、パリにてバレンシアガの第54回クチュールコレクションが発表されました。このコレクションは、アーティスティック・ディレクターであるDemnaがバレンシアガでの10年間を締めくくる、記念碑的な作品群となりました。不可能な完璧さを追求する中で辿り着いた彫刻的な衣服の数々は、Cristóbal Balenciagaの精神と現代性が融合する、静かで力強い美の到達点です。Courtesy of Balenciaga今回のコレクションでは、衣