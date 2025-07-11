◎第１６回Ｋ・Ｔふみづきジュニア大会（７月５、６日・浜寺公園ＮＯ１球場ほか）◆中学生ジュニアの部▽準々決勝忠岡ボーイズ６−１寝屋川畷ボーイズ忠岡が準々決勝で逆転勝ち。４強進出を果たし、名小路谷主将は「全員でつなげたし、ピッチャーもよく抑えていた。うちの野球ができた」と胸を張った。その投手陣がきっちり役目を果たした。先発・大西は初回２死から３連打で１失点も、その後は６回途中までゼロ行進。「