バドミントン男子で元世界ランク１位の桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）が、腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けることを１１日、マネジメント会社が発表した。術後は復帰に向け、リハビリを開始するという。桃田はマネジメントを通じ「ここ数年、腰に対する不安を抱えながらプレーをしていましたが、所属チームであるＮＴＴ東日本にしっかり貢献することもそうですが、バドミントンの普及活動にももっと力を入れていきたいと思い、このタ