◎第２５回Ｋ・Ｔふみづき大会（７月５、６日・浜寺公園ＮＯ１球場ほか）◆中学生の部▽２回戦忠岡ボーイズ１２−４意岐部ボーイズ忠岡が強打で８強入り。それでも古家主将は「後半は良かった。ただ、もっと前半に点を取れたら、自分たちのペースにもっていけたと思う」と反省を忘れなかった。初回は無死二、三塁としながら、二ゴロ間とボークによる２点。２回は浦上の適時三塁打で１点を加え、なおも１死二、三塁から、