放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）の放送倫理検証委員会が１１日、ＴＢＳ系バラエティー番組「熱狂マニアさん！」について「放送倫理違反があったと判断した」とする意見書を公表した。同番組は、家具やインテリアを扱う大手企業１社を全編で紹介。放送時間の大部分で画面上に同社のロゴを表示。さらに、ＣＭにも同企業が登場したため、番組と広告の識別に対して指摘され、今年１月に審議入りしていた。同委員会は、関係者２