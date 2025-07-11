◎第３１回豊中大会（７月５、６日、豊中ローズ球場ほか）◆中学１年生の部▽２回戦西淀ボーイズ７ー２滋賀草津ボーイズ西淀が苦しみながらも終盤に本領を発揮し勝利した。２点を追う２回、時國の適時打などで同点としたが、その後は両軍譲らず無得点。こう着したまま、５回を迎えた。そんな嫌なムードを吹き飛ばしたのが、１番打者の関井だ。この回、先頭打者として、左翼線を破る三塁打。島谷の左前適時打で勝ち越し