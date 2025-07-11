女優・菜葉菜が主演を務める映画「金子文子何が私をこうさせたか」（浜野佐知監督）が、来年２月に全国公開されることが１１日までに発表された。日本の国家権力に全力で抗い、２３歳でその生涯を閉じた金子文子（菜葉菜）が、死刑判決から獄中での自死に至るまでの１２１日間を描く。９月１１日〜１５日に愛知県内で開催される「あいち国際女性映画祭２０２５」のオープニング作品として上映されることも決定した。主演