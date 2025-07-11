スイス北東部のシャフハウゼンに拠点を置くスイスの高級時計マニファクチュールである「IWCシャフハウゼン」より、新作モデル「ポルトギーゼ・トゥールビヨン・レトログラード・クロノグラフ」が発表された。【画像】IWCシャフハウゼンから100本限定で登場した「ポルトギーゼ・トゥールビヨン・レトログラード・クロノグラフ」（写真3点）本モデルは100本限定で製造され、トゥールビヨン、レトログラード日付表示、フライバック・