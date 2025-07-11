女優・山口智子が１１日、自身のインスタグラムで大物歌手との２ショットを公開した。山口は「ラジオ『ベサメムーチョ』の記念すべき初のゲストは、野口五郎さんです！」と、パーソナリティーを務めるＢＡＹＦＭ「ベサメムーチョ」（土曜・午後６時）のゲストが歌手・野口五郎（６９）であることを紹介した。山口は金髪に大ぶりなチェックのシャツを羽織り、野口もジーパンとラフな格好。「『”音”を浴びて世界を豊かに変