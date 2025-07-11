NCTのジャニーが、意外な交友関係を披露し話題だ。【写真】ジャニー、日本人アーティストと2SHOT7月10日、NCTの公式インスタグラムが更新され、「JOHNNY with NAOMI」というコメントとともに写真が投稿された。公開された写真には、ジャニーがお笑いタレントの渡辺直美と仲睦まじく写る姿が収められている。185cmの高身長で知られるジャニーだが、157cmの渡辺直美との身長差が際立ち、ファンの心をときめかせた。この投稿を見たフ