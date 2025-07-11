かつて“名物審判”として名を馳せ、現在は国際サッカー連盟（FIFA）審判委員会会長のピエルルイジ・コッリーナ氏が、FIFAクラブワールドカップ2025で導入された新システムやルールについて言及した。11日（現地時間）、FIFA公式サイト『FIFA.com』が伝えている。今回のクラブW杯では最新のテクノロジーが導入されたことが話題を呼んでいる。主審が身体に取り付けたカメラによる目線映像が試合中継で流れると、視聴者からは臨