歌手のアグネス・チャンが10日に自身のアメブロを更新。黒い服を複数購入した理由を明かした。【映像】アグネス・チャンの写真（複数カット）この日、アグネスは「黒の服を色々買いました」と報告。理由について「母が亡くなった後、しばらくは黒を着るのが中国の習慣です」と説明した。続けて「胸に黒いリボンも付けます」と明かし「昔は頭に花を付けてましたが、今は黒いリボンを付けるのが普通です」と補足。「私も毎日付