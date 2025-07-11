東京大学の安田講堂＝東京都文京区東大は11日、2027年9月に開設する新学部「カレッジ・オブ・デザイン」の入試概要を発表した。定員100人を二つの方式に分けて50人ずつ選抜し、それぞれ提出書類や面接、試験結果を総合的に評価して合否を判定する。26年秋に出願し、27年2〜3月の合格発表を予定している。27年春入学の学部入試から文科1〜3類と理科1〜3類の募集人員は計100人減らす。新学部は日本と海外それぞれからの出願を想