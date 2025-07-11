タレントの辻希美が9日と10日に自身のアメブロを更新。出産前に遊びに来てくれた友人たちとの写真を公開した。【映像】辻希美、おなかの赤ちゃんが動く様子を公開「朝から元気」9日のブログで、辻は出産前に友人たちが自宅に遊びに来たことを報告。「誕生日も一緒にお祝いしたよ」と明かし「ちょっと早いけどやっちゃんお誕生日おめでとう」と写真とともにつづった。続けて「もう私達20年の仲 うちらの中では何も変わってな