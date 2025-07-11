Image: Amazon プライムデーすごいな…。Apple（アップル）イヤホンの中でも…いや、イヤホン業界の中でも評判の高いAirPods Pro 2。レベルの高いノイズキャンセリングと、限りなく自然な外音取り込みは、今もなおノイキャンイヤホンの性能比較で引き合いに出される、ベストプラクティスとも言える名作。なので、気になっている人も多いと思うのですが、買うタイミングは絶対に今がいいと思