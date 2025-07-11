【モデルプレス＝2025/07/11】元日向坂46の加藤史帆が9日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】加藤史帆、ほっそり二の腕輝くノースリ姿◆加藤史帆、ノースリ私服でユニバ満喫加藤は「夏、外出てみた！ドンキーコングのクレイジー・トロッコ、とてつもないです」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の写真を投稿。アニメ『SPY×FAMILY』のキャラクター・アーニャのカチ