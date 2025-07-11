タレント今田耕司（59）が11日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（午前8時30分）に出演。自宅前に張り込む新聞記者に声をかけた経験を明かした。この日は家族で子供向けテーマパーク「キッザニア」に出かけたというリスナーのメールを紹介。子供がさまざまな職業を体験できる施設で、今田は「俺やったらどれかな。新聞記者とかかな。やってみたいな」と語った。一方で「でも新聞記者の人、じっと