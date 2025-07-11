Photo: SUMA-KIYO 2024年10月19日の記事を編集して再掲載しています。先月、iPhone 16 Pro Maxに乗り替えたのですが、購入するにするにあたって特に悩んだのがストレージの容量。写真や動画をたくさん撮りためているので、できれば1TBモデルが欲しかったのですが、256GB（189,800円）と1TB（249,800円）では、6万円もの差がありました。悩んだ末、最も容量の少ない256GBモデルを購入しました