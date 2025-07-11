高校球児の熱い戦いが始まりました。夏の甲子園への切符をかけた高校野球石川大会が11日、開幕しました。暑い日差しの下、開幕した夏の高校野球石川大会。開会式では、前回大会の覇者・小松大谷を先頭に、43校の選手たちが堂々と行進しました。今大会では、春の県大会を制した小松工業をはじめ、甲子園出場経験のある金沢や星稜など、シード校を軸に混戦が予想されています。そして、選手宣誓の大役を担ったのは、門前高校の