【新華社ウルムチ7月11日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州タルバガタイ地区裕民（チャガントカイ）県では夏を迎え、巴爾魯克（バルルク）山景勝地が仙境のような美しさを見せている。塔斯特（タスト）河の澄んだ水面が静かにさざめき、流れる雲の影を映し出している。その両岸には青々とした山がそびえ立ち、松林が海のように広がる。古木が天を突き、清らかな泉が湧き出ている。雄大で壮麗な巴爾魯克山の麓では、