◇第107回全国高校野球選手権東東京大会2回戦二松学舎大付11―1足立学園（2025年7月11日神宮）2季連続の甲子園を目指す二松学舎大付が2試合連続のコールド勝ちで3回戦進出を決めた。1―0の3回、相手のミスにも乗じて打者14人の猛攻で大量10点を奪う。左腕の小高稜真（2年）は公式戦初先発で5回1失点と力投した。市原勝人監督は河内紬、及川翔伍（ともに3年）の二枚看板を温存し、川島連十（1年）が完封した1回戦に続い