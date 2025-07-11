沖縄県石垣島出身の男性3人組「BEGIN」が10日放送のNHK「SONGS」（木曜後10・00）にゲスト出演。レコーディングの様子を伝えた。1990年に小学校からの同級生である比嘉栄昇、島袋優、上地等の3人で結成したBEGIN。今年7年ぶりに発表したオリジナルアルバムは全て石垣島で制作し、10年前に3人でつくったスタジオでレコーディングしたという。比嘉は「元々うちの親父が建設業をやっていて、その資材置き場だった。改装してレコ