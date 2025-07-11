天皇皇后両陛下は、モンゴルの国民的な祭典「ナーダム」の開会式に出席されました。天皇皇后両陛下は、現地時間11日午前11時から始まったモンゴルの国民的なスポーツの祭典「ナーダム」の開会式に出席されました。会場で両陛下を紹介するアナウンスが流れると、観客から拍手が送られました。相撲、競馬、弓の3競技を中心に行われる「ナーダム」はモンゴル文化を象徴する祭典です。両陛下は時折、双眼鏡を使いながら騎馬隊の行進や