１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７６円６８銭（０・１９％）安の３万９５６９円６８銭だった。２日連続で値下がりした。前日の米株式市場は労働市場の堅調さなどが意識され、主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場では素材株など幅広い銘柄が買われ、日経平均は朝方に一時３００円超上昇した。一方で、１株あたりの株価が高く、日経平均への寄与度が大きいファーストリ