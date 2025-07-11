新たな創薬で病を滅す――。人工知能（ＡＩ）を用いて新たな薬を開発する研究「創薬ＡＩ」を主導する京都大の研究室が、人気漫画「鬼滅（きめつ）の刃（やいば）」と異色のコラボを実現させ、研究紹介のポスターや冊子を作製した。ＡＩを使った創薬研究の人材が不足する中、人気漫画の力を借り、若者に研究の魅力をアピールする狙いがあるという。（京都総局矢沢寛茂）新薬の候補となる物質を高精度で予測するＡＩの研究は世